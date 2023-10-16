للمرة الثانية خلال يومين.. الجيش الإسرائيلي يحذر مستشفى الكويتي غرب رفح بضرورة إخلائه

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي عاود الاتصال برئيس مجلس الإدارة بالمستشفى مستشفى الكويتي غرب مدينة رفح، وطالبه للمرة الثانية بضرورة إخلاء المستشفى.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالمستشفى الطبيب صهيب الهمص: "الآن وصلنا تهديد آخر من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم، يطلب منا إخلاء المستشفى للمرة الثانية".

وأضاف الهمص: "أمهلنا (الجيش الإسرائيلي) بالأمس ساعتين، ونحن في المستشفى مازلنا مصممين على أننا لن نغاد المستشفى إلا شهداء، لن نسمح أن يتم اختراق هذا الخط الأحمر الأخير. المستشفيات هي المكان الآمن الوحيد في قطاع غزة، ولم يبقى في القطاع مكان آمن لم يتم استباحته".

وتابع: "إخواننا الكرام، هذا الموضوع لا يجب أن يسكت عنه، دماؤنا وأرواحنا أمانة في أعناقكم، لا تتركوا غزة وحدها. قصف المستشفيات خط أحمر، هذا المستشفى لم يستقبل إلا مدنيين عزل، ونتحدى الاحتلال الصهيوني أن يظهر ما يخالف هذا الكلام، وحينئذ سنقوم بإخلاء المستشفى".

واختتم قائلا: "هذا المستشفى يقدم خدمة صحية، أهالي المنطقة يرفضون مغادرة المستشفى، هناك مئات السكان حول المنطقة، إذا تم قصف المستشفى ستحدث كارثة حقيقة، لم تحدث من قبل. مرة أخرى، لن نغادر المستشفى مهما حدث، هذا قرارنا ولن نتراجع عنه".

وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي أوامره لأكثر من 20 مستشفى في قطاع غزة بضرورة الإخلاء، ورفضت جميع المستشفيات في القطاع الخضوع لتهديدات الجيش المتكررة.

وفي الوقت نفسه، تقوم طائرات الجيش الإسرائيلي باستهداف المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن الجدير ذكره، أن أحد أقسام المستشفى الأهلي في غزة، أصيب بأضرار جسيمة إثر قصف إسرائيلي، وذلك بعد تلقيه هو أيضا تحذيرات إسرائيلية بضرورة الإخلاء الفوري.

كما أعلن مستشفى العودة الحكومي في شمال غزة، تلقيه بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل لجميع أقسام ومباني المستشفى.

وقال مصدر مسؤول في مستشفى "القدس" في مدينة غزة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية: "جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذرنا بإخلاء المستشفى فورا"، ويوم أمس استهدفت الطائرات الإسرائيلية محيط المستشفى بعدة غارات عنيفة، كما منعت سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى من المغادرة لتنفيذ واجباتها.

هذا وأدانت منظمة الصحة العالمية بشدة أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات، مشيرة إلى أن الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سوف يفاقم الكارثة الإنسانية والصحية الحالية في قطاع غزة.

كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، من انهيار قدرات المستشفيات في القطاع المحاصر، أمام المجازر الإسرائيلية المستمرة.

ويشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يعاني نقصا حادا في جميع المعدات واللوازم الطبية، كما أن انقطاع التيار الكهربائي لليوم العاشر على التوالي في قطاع غزة، يزيد من التهديد والعبء الواقع على كاهل المؤسسات الصحية، التي حذرت من أن إمدادات الوقود المتوفرة لديها لا تكفي إلا لمدة 24 ساعة فقط.

المصدر: RT