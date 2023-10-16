الأمم المتحدة: احتياطي الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن احتياطي الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط، ما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

ووفقا لتقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "من المتوقع أن تكفي إمدادات الوقود في جميع مستشفيات غزة لمدة 24 ساعة فقط"، وأكد المكتب، أن قطع الطاقة الكهربائية عن المستشفيات سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

ويعاني قطاع غزة من إجراءات إسرائيلية مشددة أحكمت الحصار عليه، بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن قطاع غزة سيظل تحت الحصار ويمنع من الوقود والكهرباء والماء حتى يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وبسبب هذه الإجراءات المشددة، تواجه العديد من المرافق الحيوية في قطاع غزة وعلى رأسها المستشفيات، من مصاعب كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية لتشغيلها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ثمة قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT