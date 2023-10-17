بلينكن: اتفاق أمريكي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر اليوم الثلاثاء عن اتفاق أميركي-إسرائيلي على خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إيجاد سبل للسماح بدخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح بلينكن بعد محادثات استمرت قرابة ثماني ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستمكن المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة".

كما أكد أنتوني بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.

ومساء الاثنين، التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمرة الثانية منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بـ7 أكتوبر الجاري.

وشارك نتنياهو وبلينكن في جلسة الكابينت (مجلس الوزراء) المصغر حول الحرب، بالإضافة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت والوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي.

وفي بداية الجلسة، انطلق صوت صفارات الإنذار إثر إطلاق صواريخ من قبل كتائب "القسام" نحو تل أبيب، حيث هرع بلينكن والحاضرون الآخرون إلى غرفة محمية.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددا قبل قليل برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".

يذكر أن بلينكن عاد الاثنين إلى إسرائيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، بعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد حركة "حماس" والبحث عن سبل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

كما تأتي عودة بلينكن في ظل تقارير عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل تعبيرًا عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإسرائيل وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، فيما أعلنت المصادر الطبية في غزة، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد المستمر إلى أكثر من 2800 شهيد وإصابة أكثر من 10850 آخرين بجراح مختلفة".

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و950 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: "فرانس برس" + RT