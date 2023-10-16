الصحة بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد التبليغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل إلى نحو 1200، منها نحو 500 بلاغ عن أطفال.

وقال القدرة: "سجلت الطواقم المختصة قرابة 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، منها 500 بلاغ عن أطفال. ونأمل أن يكون منهم من لا يزال على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد بان أكثر من ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار المباني جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة أن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ في قطاع غزة لم تتمكن من انتشال جثث قتلى القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات اللازمة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، تم تدمير أكثر من 1300 مبنى يحتوي على أكثر من 5.5 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، وتعرض 3.7 آلاف مبنى آخر لأضرار بالغة.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر الهجوم الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 2808 قتلى وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT