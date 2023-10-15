تقارير: أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد بان أكثر من ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار المباني جراء القصف الإسرائيلي.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن خدمة الدفاع المدني في القطاع والتي نشرت على قناة "تيليغرام"، فإن أعمال الإنقاذ في المناطق السكنية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن رجال الإنقاذ في قطاع غزة لم يتمكنوا من انتشال جثث قتلى التفجيرات من تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات اللازمة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، تم تدمير أكثر من 1300 مبنى يحتوي على أكثر من 5.5 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، وتعرض 3.7 آلاف مبنى آخر لأضرار بالغة.

وفيما يتواصل القصف الإسرائيلي على منشآت البنية التحتية في قطاع غزة، في يومه التاسع على التوالي، ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 2670 قتيلا والمصابين بجروح مختلفة إلى قرابة 10 آلاف معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالات