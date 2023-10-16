الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لضربات على مواقع لـ"حزب الله" في لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لضربات وجهها لمواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف على إسرائيل من لبنان.

وشدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم على جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة 2 كم عن الحدود مع لبنان.

وبدأ التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

المصدر: RT