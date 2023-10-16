الناطق باسم القسام أبو عبيدة: عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية وأن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز.

وأةضح أن " نعتبر المحتجزين من جنسيات أخرى ضيوفا لدينا"، مشيرا إلى أنه كان الصعب تحديد هوياتهم خلال المعركة.

وأكد أن القسام ستطلق سراح الأجانب الأجانب "عندما تسمح الظروف بذلك"، داعيا دول العالم إلى منع مواطنيها من القتال في الجيش الإسرائيلي. وقال سنتعامل معهم كـ"عدو مباشر".

وقال الناطق باسم كتائب القسام "نؤكد لأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة في كل بيت".

وتابع "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".

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وتابع "العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".

وقال ابو عبيدة "العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب.. وعمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".

وقال "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له... دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".

المصدر: RT