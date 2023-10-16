انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير لكتائب القسام

دوي انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير من قطاع غزة قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس.

وذكرت كتائب القسام في إعلانين منفصلين في أقل من نصف ساعة، توجيه ضربات صاروخية على تل أبيب والقدس ردا على استهداف المدنيين.

كما أكدت كتائب القسام قصف "تحشدا لقوات العدو قرب رعيم".

يتبع..