الجيش الإسرائيلي : "شركة جي ميديا" منظمة غير مشروعة

أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له أن "مجموعة الأشخاص التي يطلق عليها اسم شركة "جي ميديا" هي بكل أشكالها منظمة غير مشروعة.

وقال البيان إن "مجموعة الأشخاص التي يطلق عليها اسم "شركة جي ميديا" J-MEDI"، بحال كانت شركة أو لم تكن سواء كانت تعمل من خلال الشبكة العنكبوتية أو بأي طريقة أخرى، بما في ذلك مجموعات، خلية، أو أي شعبة، مؤسسة فرع، مركز، لجنة أو حزب التابع لها وبكل اسم يطلق عليها - يشمل كل مجموعة تنتمي لهذا التيار، الملقب بألقاب شتى، هي منظمة غير مشروعة كمفهومها في أنظمة الدفاع".

المصدر: RT