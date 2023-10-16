الخارجية الأمريكية تعلن عن احتمال فتح معبر رفح الساعة 9:00 صباحا لعدة ساعات أمام حركة المرور

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الـ16 من أكتوبر الساعة الـ9 صباحا لبضع ساعات، لتمكين الأجانب من التوجه إلى مصر.

وجاء في منشور لحساب تنبيهات السفر تابع للخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس": "نتوقع أن يبقى الوضع على معبر رفح متقلبا وغير قابل للتنبؤ به، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور وإلى متى، وإن كنتم تعتقدون أن الوضع آمن يمكنكم التوجه إلى المعبر، فقد لا يصدر الكثير من البيانات حول فتح المعبر، وقد يفتح أمام حركة العبور لفترة وجيزة".

وأضاف المنشور: "إذا قمت بتقييمه على أنه آمن، فقد ترغب في الاقتراب من معبر رفح الحدودي، وقد يكون هناك القليل جدا من الإعارات إذا تم فتح المعبر وقد يتم فتحه لفترة محدودة فقط".

Rafah border crossing: According to media reports, the Rafah crossing will open at 9am local time on October 16. We anticipate that the situation at the Rafah crossing will remain fluid and unpredictable and it is unclear whether, or for how long, travelers will be permitted to… pic.twitter.com/klWEmLt7Ji — Travel - State Dept (@TravelGov) October 16, 2023

ووفقا لشبكة ABC News نقلا عن مصدر أمني، فقد تم التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر أمام الأجانب للسفر إلى مصر، وكذلك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون تحديد ساعات عمل المعبر.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد يتم إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة في غضون ساعات قليلة، طالما يتم ضمان سلامة الطواقم.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر اليوم لإجلائهم عن القطاع.

وقالت مصادر مصرية لمراسلة RT في القاهرة، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة اليوم، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT