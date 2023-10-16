"TikTok" تحذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت شبكة "TikTok" للتواصل الاجتماعي أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأوقفت ثمانية آلاف بث مباشر يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان على المواقع الرسمية للمنصة: "بعد الهجوم الذي بدأ في 7 أكتوبر الجاري، نواصل العمل الدؤوب لإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا... لقد أزلنا أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وقطعنا 8000 بث في المناطق المتضررة".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية، حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات، وردا على العملية أعلنت إسرائيل عن عملية عسكرية على القطاع وفرضت حصارا على غزة وتم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود. وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

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ومن جانبها دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العسكرية، وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT+نوفوستي