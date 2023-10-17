بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها وسيلتقي بعمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.

وقال بلينكن للصحفيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "الرئيس سيؤكد تضامن الولايات المتّحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها".

كما أعلن بلينكن عن اتفاق أمريكي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين قائلا: بايدن سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".

وفي وقت سابق، قال جو بايدن في مقابلة مع قناة CBS إنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "سيكون خطأ كبيرا"، لكنه أكد أن القضاء على حركة "حماس" يعتبر "مطلبا ضروريا".

وأضاف بايدن أن القوات الأمريكية "لن تشارك" في الحرب الجارية حاليا بين "حماس" وإسرائيل، حيث علق قائلا: "لا أعتقد أن هذا ضروري... تمتلك إسرائيل واحدة من أفضل القوات المقاتلة... أضمن لك أننا سنوفر لهم كل ما يحتاجونه".

ودافع بايدن عن قيام إسرائيل بقتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين ردا على قتلى إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام، زاعما أن "هناك فرقا جوهريا... فإسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال همجية لا تقل أهمية عن المحرقة... ولذلك أعتقد أن على إسرائيل أن ترد... عليهم أن يلاحقوا حماس"، مضيفا أن مقاتلي حماس "يختبئون خلف المدنيين... أنا واثق أن الإسرائيليين سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب قتل المدنيين الأبرياء".

وبشأن وجود أكثر من 2 مليون شخص في غزة تحت الحصار، نصفهم من الأطفال، قال بايدن "نحن نتحدث مع المصريين لإخراج الأطفال والنساء من تلك المنطقة... ولكن الأمر صعب".

في حين تستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، فيما أعلنت المصادر الطبية في غزة، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد المستمر إلى أكثر من 2800 شهيد وإصابة أكثر من 10850 آخرين بجراح مختلفة".

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و950 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: "فرانس برس" + RT + قناة CBS الأمريكية