الخارجية الفلسطينية: مقتل أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين أن حصيلة قتلى قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ ساعات الصباح الباكر تجاوزت الـ50 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكتبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "استُشهد أكثر من 50 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل على رؤوس ساكنيها في مدينة خان يونس، وفي حي الأمل غربا وفي مخيمي النصيرات وجباليا".

وفيما لا تزال الحرب على قطاع غزة مستمرة في يومها العاشر، منذ أن شنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" سجل آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

كما نشرت الوزارة على صفحتها لقطة فيديو للحظة استهداف القصف لطاقم الخدمات الطبية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ولقطات لأزمة المياه في القطاع، التي تتواصل جراء قطع الإمدادات الإنسانية عنه.

المصدر: سبوتنيك