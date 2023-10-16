الصحة الفلسطينية: 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في غزة، و58 قتيلا وأكثر من و1250 جريحا في الضفة.

وأعلنت وزارة داخلية حركة "حماس" في غزة أن "أكثر من 1000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالها حتى اللحظة".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشرع سكان قطاع غزة صباح الأحد بحفر المقابر الجماعية لدفن جثث الضحايا المنتشرة في الشوارع وساحات المستشفيات.

كما أعلنت وزارة الصحة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان مجهولة الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وتستمر معاناة قطاع غزة حيث يصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل الغارات الإسرائيلية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT