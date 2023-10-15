الكشف عن حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.

وقد قام الجيش الإسرائيلي بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، معلنا أن عدد القتلى من الجنود بلغ حتى اليوم 292 جنديا، وذكر أن هناك بين الجنود القتلى جنديات أيضا.

هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2450 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وشرع سكان قطاع غزة صباح اليوم، بحفر عدد من المقابر الجماعية لدفن جثث عائلاتهم وأحبائهم المنتشرة في الشوارع وساحات المستشفيات والتي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لمجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT