بالفيديو.."سرايا القدس" تطلق رشقات صاروخية كثيفة نحو المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية نحو المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وعبر قناتها في "تلغرام"، نشرت "سرايا القدس" مقطع الفيديو بتعليق: "رشقات صاروخية دكت بها سرايا القدس المدن المحتلة والمواقع العسكرية ضمن معركة طوفان الأقصى" بتاريخ اليوم الاثنين، حيث ظهرت رشقات الصواريخ وهي تنطلق بكثافة من مواقع عدة.

واليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يتوقع حربا طويلة ولكن ناجحة ضد حركة "حماس".

في حين قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الإسرائيلي أمس الأحد: "أعدننا لكم رجالا يحبون القتال في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة فأهلاً بكم في رحاب الجحيم".، وسط توقع اجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.

وأضاف: "نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر..ما زلنا نخوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى وفي ظل تخبط صهيوني واضح".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه العاشر على التوالي، مخلفا أكثر من 2808 قتلى وقرابة 11 ألف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

ومساء أمس السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT