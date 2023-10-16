رئيس "الشاباك" الإسرائيلي: مسؤولية هجوم "حماس" تقع على عاتقي وفقدنا 10 من أفضل رجالنا

أكد رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار اليوم الاثنين أن مسؤولية عملية "طوفان الأقصى" تقع على عاتقه"، موضحا أنهم "لم يتمكنوا من إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم".

وفي رسالة وجهها إلى العاملين في "الشاباك" بخصوص عملية "طوفان الأقصى"، قال رونين بار: "باعتباري من يرأس التنظيم..المسؤولية تقع على عاتقي".

وكتب بار: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، إلا أننا للأسف، يوم السبت (7 أكتوبر)، لم ننجح في إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم".

وبحسب قوله: "سيكون هناك وقت للتحقيقات..الآن.. نحن نقاتل..لقد أظهر شعبنا شجاعة وروحا قتالية..انتشرت القوات في الساحة وانتقلت من معركة إلى أخرى وواجهت العشرات من "الإرهابيين".. لقد فقدنا عشرة من أفضل رجالنا، وأصيب الكثير منا، وفقد جنود أقاربهم".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها العاشر على التوالي، وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2808 شهداء ونحو 11 ألف جريح في القطاع".

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014، ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT