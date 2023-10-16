السفيرة الإسرائيلية في لندن: ليس هناك أزمة إنسانية في غزة

أكدت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة تسيبي هوتوفلي أنه "لا توجد أي أزمة إنسانية في غزة".

جاء ذلك في رد السفيرة على المذيعة كاي بيرلي من "سكاي نيوز"، ردا على سؤال للأخيرة بشأن الأزمة الإنسانية التي كانت القناة تغطيها خلال الأسبوع الماضي، حيث قالت: "لا توجد أزمة إنسانية".

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وتابعت: "إن إسرائيل مسؤولة عن سلامة الإسرائيليين و"حماس" مسؤولة عن سلامة الفلسطينيين. لقد حان الوقت الذي يتعين على حماس أن تدفع فيه الثمن".

وقالت السفيرة إن "حماس" "تمنع" الآن شعبها من الإخلاء، حتى وإن منحت إسرائيل الفلسطينيين الفرصة للمغادرة: "لم يمنح المواطنون في إسرائيل الفرصة ليكونوا آمنين.. لقد ذبحوا في أسرّتهم".

وأشارت هوتوفلي إلى أن عائلات تمت تصفيتها، وقالت: "لقد أعدمت (حماس) أطفالا أمام والديهم، وأطلقت النار على الأطفال الرضع وقطعت رؤوسهم، وألحق الأذى بالحوامل، واغتصبت الشابات".

مع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، وعلى خلفية الحصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع، وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في قطاع غزة، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

وقالت هوتوفلي إنها "فظائع من النوع التي لا يستطيع أي زعيم غربي أن يقف ويقول بإمكاننا المضي قدما"، وطلبت المذيعة من السفيرة التعليق على صور تظهر أشخاصا تم إجلاؤهم يائسين من غزة، حيث تقل إمدادات المياه والغذاء والوقود أو نفدت.

ردت السيدة هوتوفلي: "هل بإمكاني أن أسألك شيئا؟ هل أنت أم؟ ما رأيك لو تم إعدام أطفالك أمام عينيك؟ هل تتوقعين من حكومتك أن تفكر في هؤلاء النازيين الذين ارتكبوا تلك الجرائم ثم تقولي (أولا، وقبل كل شيء، نحتاج إلى حماية العدو، ثم لنحمي أطفالك؟".

وتابعت: "إن ما يحدث هو أن هناك حربا في غزة، بدأتها حماس بارتكاب مجزرة مروعة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "حينما بدأت معركتها ضد (داعش) بالتعاون مع قوات التحالف، وقع أكثر من 100 ألف مدني في مرمى النيران. وهو ما تحاول إسرائيل تجنبه".

وقالت هوتوفلي إن الجيش الإسرائيلي هو "أفضل من أي جيش آخر في العالم"، حيث تزعم أنه "ينبه المدنيين مقدما".

ردت المذيعة: "إني أسألك عن المدنيين الأبرياء، الذي يفقدون حياتهم في الوقت الحالي، والآن تقولين إنها ليست أزمة إنسانية. كيف يمكنك أن تقولي ذلك؟".

فأجابت هوتوفلي: "الأزمة الإنسانية في الوقت الراهن موجودة في إسرائيل".

فسألت كاي بيرلي: "هل تقولين إنهم أقل من البشر؟".

فردت هوتوفلي: "كلا، واقع الأمر أنهم جعلوا اليهود هم من دون البشر، وعاملوهم على أنهم دون البشر". وتابعت: "عندما تأخذ الأطفال وتقطعهم وتربطهم معا وتحرقهم، فإنك تعاملهم بطريقة أقل من البشر، والنازيون فقط هم من عاملوا اليهود بهذه الطريقة".

المصدر: Sky News