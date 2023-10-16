في أول محادثة مع زعيم عربي.. نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات محمد بن زايد على خلفية تصاعد الحرب في قطاع غزة، في محادثة هي الأولى لنتنياهو مع زعيم عربي منذ اندلاع الحرب.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يواصل اتصالاته المكثفة مع قادة دول عربية وأجنبية لوقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة، وحشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة".

وبحسب الوكالة، شملت الاتصالات التي أجراها بن زايد، " الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكد الرئيس الإماراتي خلال الاتصالات "أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الزج بهم في دائرة العنف والصراع المتصاعد وممارسة المسؤولية القانونية التي تضمن حمايتهم وسلامتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن أثناء الصراعات وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين".

وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير وصول الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها القطاع نتيجة العنف المتصاعد، في ظل تواجد أكثر من مليوني إنسان غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء وغير المنخرطين في الصراع الدائر.

كما تناولت الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته وعدم الانزلاق نحو المزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر الحرب، ويصبح سكانه ويمسون على رؤية عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الحرب المستمرة إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT