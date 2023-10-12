بن زايد وبايدن يبحثان الوضع في غزة

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء الوضع الحالي في غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن بن زايد وبايدن أكدا "أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت أنهما "بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكذلك تطرق الاتصال إلى "أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها السادس، وسط استمرار المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، واتساع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة المحاصر.

المصدر: "وام"