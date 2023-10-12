الأمم المتحددة: أكثر من 330 ألف فلسطيني تركوا منازلهم في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( OCHA) بأن عدد النازحين الفلسطينيين الذين اضطروا لترك منازلهم جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، تجاوز 330 ألف شخص.

وبحسب التقرير الأممي: "يستمر النزوح الجماعي في قطاع غزة، وخلال الـ24 ساعة الماضية ارتفع العدد الإجمالي للنازحين بنسبة 30٪ ليصل إلى 338.934 شخصا، ولجأ أكثر من ثلثيهم إلى مدارس "الأونروا".

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كما أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تدمير البنية التحتية المدنية في غزة، وأفاد بوقوع أضرار جسيمة في شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 1200 قتيل وأكثر من 5600 جريح.

المصدر: تاس