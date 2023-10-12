"أكسيوس": اتصالات أمريكية إسرائيلية مصرية حول ممر آمن لإجلاء الأجانب عن غزة

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن "الولايات المتحدة منخرطة مع مصر في محاولة لفتح ممر آمن لإجلاء الأجانب عن قطاع غزة".

وقال المسؤولون للموقع الأمريكي، إن "إسرائيل ومصر اتفقتا من حيث المبدأ على إنشاء ممر آمن لخروج الأمريكيين والرعايا الأجانب الآخرين من القطاع، لكنهم شددوا على أن التنفيذ العملي قد يكون صعبا للغاية لأنه سيتطلب نوعا من وقف إطلاق النار".

ووفقا للموقع، فإن "هناك أكثر من 500 مواطن أمريكي ومئات الرعايا الأجانب الآخرين في غزة، من بينهم موظفون في الأمم المتحدة وأعضاء في المنظمات غير الحكومية وصحفيون"، مشيرا إلى أن "إغلاق المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، جعل من المستحيل فعليا مغادرة غزة. ومن شأن العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة أن تجعل الأمر أكثر صعوبة".

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن أزمة إنسانية حادة تواجه القطاع بعد القصف الإسرائيلي المستمر منذ السبت الماضي، خاصة عقب إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة العاملة، الأربعاء، نتيجة نفاد الوقود، مما ترك معظم القطاع في الظلام.

وقطعت إسرائيل الكهرباء ومنعت دخول الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى إلى غزة، بعد إعلان "حصار كامل" على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة عن مقتل 1200 فلسطيني في القطاع، بينما أصيب 5600 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان أن عدد النازحين في القطاع "ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي ليصل إلى 338934" نازحا.

وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مقتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في قطاع غزة منذ السبت، مبينا أن "30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا، وأصيب 8 آخرون و3 أساتذة".

المصدر: axios + RT