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الخارجية الأمريكية توصي المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى إسرائيل

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الخارجية الأمريكية توصي المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى إسرائيل
AP Tsafrir Abayov
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قامت الخارجية الأمريكية بتحديث توصياتها بشأن السفر إلى إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

وصنفت الخارجية الأمريكية السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية تحت "المستوى 3"، حيث تدعو المواطنين لإعادة النظر في سفرهم إلى هناك نظرا "للإرهاب والاضطرابات".

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وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أبقت الخارجية على توصياتها عند "المستوى 4"، ما ينص على عدم السفر إلى تلك المنطقة نظرا "للإرهاب والاضطرابات والنزاع المسلح".

وقالت الخارجية الأمريكية  في بيانها إن "جماعات إرهابية وإرهابيين منفردين وغيرهم من المتطرفين العنيفين يواصلون تدبير هجمات محتملة في إسرائيل وفي الضفة الغربية وغزة"، مضيفة أن الهجمات قد تستهدف مناطق سياحية ووسائل النقل ومحلات تجارية ومؤسسات حكومية دون أي إنذار مسبق" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: RT

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