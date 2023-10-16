موسكو: على طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وقف إطلاق النار فورا

شدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف على ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات.

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جاء ذلك في تصريحات أوشاكوف للصحفيين اليوم الاثنين، حيث أضاف أن الهدف من أي مفاوضات سلام يجب أن يكون "تنفيذ حل الدولتين الذي وافقت عليه الأمم المتحدة، والذي يتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وتابع أن الأمر الرئيسي الآن هو وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات فعالة وجذرية لوقف هذا التفاقم غير المسبوق.

وأضاف أن هذه القضايا كانت موضوع المحادثات الهاتفية التي جرت اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادات مصر وسوريا وإيران وفلسطين وإسرائيل.

مع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في قطاع غزة، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

المصدر: نوفوستي