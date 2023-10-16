إسرائيل تكشف عن حصيلة الجرحى منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين إصابة 3968 إسرائيليا بجروح متفاوتة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس".

وقالت الوزارة في بيانها: "حتى الساعة 10:30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، لا يزال 351 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، نتيجة إصابتهم بجروح منذ هجوم حماس المدمر على إسرائيل".

وذكرت أن "بينهم 89 في حالة خطيرة، و181 في حالة متوسطة، و81 في حالة جيدة"، وأنه "تم نقل 3968 مصابا إلى المستشفيات منذ 7 أكتوبر".

ولم تعلن الصحة الإسرائيلية عن حصيلة القتلى إلا أنه حسب المعلومات الأولية قتل ما يزيد عن 1400 إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 291 عسكريا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى 58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT