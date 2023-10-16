"كتائب القسام" تقصف مطار "بن غوريون"

أعلنت "كتائب القسام" قصف مطار "بن غوريون" في تل أبيب اليوم الاثنين بالصواريخ، ردا على جرائم الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

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في غضون ذلك، أفادت مراسلة RT بسماع صافرات الإنذار في مستوطنة موديعين غرب رام الله، وأصوات انفجارات قرب اللد.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 70 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم سيدتان من القدس، وصحفيان، وأسرى سابقون. وبلغت حالات الاعتقال في الضفة أكثر من 6000 حالة منذ مطلع العام.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث شن الجيش غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT