إسرائيل تشن الآن غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب على غزة ومشاهد لـ"أحزمة نارية" ضخمة في القطاع (فيديو)

أفاد مراسل RT من قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات عنيفة ومكثفة بالطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب ما أورده مراسلنا، استهدفت الغارات الشوارع والمفترقات شرق غزة بمنطقة الشجاعية وسوق الجمعة والمنطقة الواقعة بين حي الشجاعية وحي الزيتون، فيما يسمى بـ "الحزام الناري".

🔴◀️ #شاهد القصف العنيف على شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/AsQoVxJybQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 16, 2023

وأكد مراسل RT، أن الليلة هي الأعنف في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من الجيش الإسرائيلي بالسلاح الفتاك والمحرم دوليا.

وفجر اليوم الاثنين، شنت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة ومكثفة نحو مناطق وسط وشمال مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني وإصابة اثنين بجراح خطيرة.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT