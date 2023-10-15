مقتل 7 أشخاص بغارات إسرائيلية على مقرات للدفاع المدني في جنوب وشرق غزة (صور + فيديو)

شنت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة ومكثفة نحو مناطق وسط وشمال مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني.

وتركز القصف الإسرائيلي على حي النصر، وشارع الجلاء، والشيخ رضوان، وتل الهوا، ومنطقة الأمن العام، وحي الكرامة وحي التوام.

وفي منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة، أسفر استهداف مباشر لنقطة تجمع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطيني، عن مقتل 4 أفراد من طواقم الدفاع المدني.

وقال أحد الشهود على الاستهداف لطواقم الدفاع المدني: "الاحتلال استهدف نقطة الدفاع المدني المعرف عنها لدى الصليب الأحمر، أثناء تبديل الشفتات، ما أدى إلى وقوع 4 شهداء والعديد من الإصابات".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، "عدد كبير من الشهداء والجرحى جميعهم من طواقم الدفاع المدني والإسعاف كانوا في طريقهم بشارع الجلاء بغزة لإنقاذ المصابين".

وفي محافظة خانيونس، أسفر استهداف إسرائيلي لأحد منازل المواطنين من عائلة أبو مصطفى، إلى مقتل العائلة المكونة من 6 أفراد بينهم 3 أطفال.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة، كما أعلنت الوزارة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT