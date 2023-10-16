مراسلتنا: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 58 قتيلا

أفادت مراسلة RT نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 58 قتيلا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين وفاة شاب في الـ33 من العمر في طولكرم عقب إصابته برصاصة إسرائيلية في الرقبة قبل أيام.

ولفتت الصحة إلى مقتل شاب آخر في الـ21 من العمر في مدينة أريحا فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة 3 آخرين بينهم حالة حرجة.

ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، كثفت القوات الإسرائيلية من حملات المداهمة على مدن الضفة الغربية كما ارتفعت وتيرة الاشتباكات مع الفلسطينيين ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT

يتبع..