بلال أردوغان وسليمان صويلو جنبا إلى جنب في مسيرة فلسطين (فيديو)

نظمت منصة الإرادة الوطنية التركية مسيرة "فلسطين الكبرى" ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أيام على قطاع غزة.

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وحضر المسيرة الرئيس السابق للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مصطفى شنتوب، ونائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، سليمان صويلو، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر المعرفة بلال أردوغان. وأدى المشاركون في المسيرة صلاة العشاء في آيا صوفيا.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام التركية والفلسطينية، فضلا عن لافتات باللغات التركية والإنجليزية والعربية دعما لفلسطين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا بالطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، الذي قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث شن الجيش غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT