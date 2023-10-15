تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين

ندد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون بالعنف غير المبرر الذي تمارسه إسرائيل بحق الصحفيين والمراسلين والمؤسسات الإخبارية، التي تغطي الأحداث في فلسطين.

وكتب ألتون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نشعر بقلق بالغ وحزن شديد، إزاء أعمال العنف ضد المراسلين والصحفيين والمؤسسات الإخبارية على الأرض، والذين منهم من فقد حياته في سبيل البحث عن الحقيقة، نحن نعارض بشدة الهجمات والمجازر ضد المدنيين بما في ذلك زملائنا"

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لاستهداف الصحفيين، في محاولة ساخرة لتقويض الحقيقة وإخفاء الحقائق على الأرض، يمكن للصحافة المحترمة واللائقة أن تخدم السلام، من خلال عكس الحقائق التي تكون مخفية عن تدقيق عامة الناس".

وتابع: "لا تزال الحرب المعلوماتية في وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل خطرا على وصولنا للمعلومات الدقيقة، حيث تقوم مجموعات منظمة بشن حملات تضليلية باستمرار بغية تشوه الواقع أو تلفقه، وفي مثل هذا الوقت الحرج يقع على عاتق جميع المؤسسات الإعلامية واجب نقل المعلومات المؤكدة فقط".

ودعا ألتون جميع المؤسسات الإعلامية والمراسلين، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحملات التضليل، واليقظة تجاه أولئك الذين يحاولون خدمة أهدافهم الحربية، من خلال التلاعب بالجماهير في جميع أنحاء العالم

وأكد أنه في "الوقت الذي يخاطر فيه الصحفيون الشجعان بحياتهم من أجل نقل الحقيقة من مناطق النزاع، فإن فرق التحرير في المؤسسات الإخبارية تلعب دورا مهما بشكل خاص، ويجب عليهم الإبلاغ بدقة والتصدي لحملات التضليل، والمساهمة في إحلال السلام من خلال بث المعلومات الصحيحة، والإصرار على الحقيقة، ومراقبة الخطاب التحريضي بشكل جاد، حرمان أولئك الذين يسعون إلى استغلال المؤسسات الإخبارية لخدمة أهدافهم الحربية من البث".

وأشاد بجميع الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الحقيقة، قائلا: "نحن جميعا ممتنون إلى الأبد لزملائنا على الأرض، الذين يخاطرون بحياتهم في خدمة الحقيقة، إنهم الأشخاص الذين يفهمون الأهمية الحاسمة لخدمة قضية السلام، من خلال متابعة الحقائق والواقع على الأرض".

وخلص إلى أننا نعيش في عصر المعلومات، الذي أطلق العنان لإمكانيات هائلة للبشرية، وفي الوقت نفسه، جلب معه أساليب خطرة للغاية لتدمير الحقيقة، يستخدمها الممثلون السيئون.. يجب أن نقف ونقاتل معاً من أجل الحقيقة ومن أجل السلام.

المصدر: RT