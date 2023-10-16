"فايننشال تايمز": ترامب يتعرض لانتقادات بسبب نتنياهو

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتعرض لانتقادات بسبب تصريحاته بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي السابق، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "نتنياهو لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية لهجوم حركة حماس الفلسطينية".

وأوضحت الصحيفة: "يواجه دونالد ترامب انتقادات من جميع أنحاء الطيف السياسي الأمريكي لانتقاده بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجمات حماس، وهي خطوة قد تؤثر على حملته الرئاسية".

وكتبت مجلة "Rolling Stones"، في وقت سابق، أن دونالد ترامب، عبر لمؤيديه عن رغبته في استقالة نتنياهو من منصبه، وكذلك قطع أي مساعدات تقدّم للفلسطينيين.

ومع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في قطاع غزة، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.

هذا وشدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، على ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات.

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المصدر: RT + "فايننشال تايمز"