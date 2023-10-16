وزيرة الخزانة الأمريكية: البيت الأبيض يعدّ طلبا لتمويل مساعدة أوكرانيا وإسرائيل

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، عن ثقتها في أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل على الرغم من معارضة بعض المشرعين الجمهوريين.

وقالت يلين للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو: "إن الرئيس جو بايدن سيقدم طلب تمويل لكل من أوكرانيا وإسرائيل فور انعقاد مجلس النواب".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواجه موقفا صعبا، وربما لا يملك الحلف الأموال والمعدات الكافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل في آن.

وتشير الصحيفة إلى أن حلف "الناتو" قد يواجه تحديات غير مسبوقة: فالمطلوب "تقديم المساعدة لشريكين مقربين هما إسرائيل وأوكرانيا، واقعين على مسافة جغرافياً قريبة، فيما لا يريد الناتو التورط بشكل مباشر في الصراعات. ومع ذلك، فإن إمدادات الأسلحة للشركاء ضرورية".

المصدر: رويترز