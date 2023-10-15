خبير أمريكي يشكك في قدرة بلاده على دعم أوكرانيا وإسرائيل معا على المدى الطويل

أكد الخبير الأمريكي، ديمتري دروبنيتسكي، أن الولايات المتحدة قادرة على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل في نفس الوقت ولكن ليس على المدى الطويل.

وقال دروبنيتسكي: "السؤال الرئيسي هو كم من الوقت يلزم كي يتضح لأعداء الإدارة الأمريكية أن أمريكا في عهد بايدن لا يمكنها دعم "الديمقراطية الأوروبية" وحليفٍ مخلص كإسرائيل في وقت واحد؟".

وأضاف دروبنيتسكي أن بايدن يريد الآن إظهار أن الولايات المتحدة يمكنها مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وإثبات أن الولايات المتحدة قادرة على المشاركة في نزاعين في وقت واحد، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وخلص الخبير إلى أنه سينشأ، بمرور الوقت، توتر داخل الولايات المتحدة نتيجة "الاضطرابات السياسية الداخلية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل في نفس الوقت ولكن ليس على المدى الطويل.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواجه موقفا صعبا، وربما لا يملك الحلف الأموال والمعدات الكافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل في آن.

وتشير الصحيفة إلى أن حلف "الناتو" قد يواجه تحديات غير مسبوقة: فـ"بتقديم المساعدة لشريكين مقربين - إسرائيل وأوكرانيا، واقعين على مسافة جغرافياً قريبة، لا يريد الناتو التورط بشكل مباشر في الصراعات. ومع ذلك، فإن إمدادات الأسلحة للشركاء ضرورية".

المصدر: رويترز