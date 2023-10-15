الحرب على غزة في يومها التاسع لحظة بلحظة.. غارات عنيفة وارتفاع في عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

مع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.

يتبع..