الحرب على غزة في يومها التاسع لحظة بلحظة.. غارات عنيفة وارتفاع في عدد قتلى الجيش الإسرائيلي
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مع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.
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يتبع..