مقتل شخص وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي بقصف متبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (فيديو)

أفادت مراسلتنا بمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة شتولا جراء قصف متبادل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويتواصل القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الاسرائيلية

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وقال مراسلنا في لبنان إن حزب الله استهدف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه وأوقع إصابات في صفوف الجنود الاسرائيليين.

كما تشهد أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصف مدفعي اسرائيلي، حيث طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

إلى ذلك قالت مصادر عبرية إن عدد الإصابات جراء إطلاق صاروخ موجه من لبنان ارتفع إلى 5 إصابات أحدهم بحالة حرجة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن صاروخين مضادين للدروع أُطلقا من الحدود اللبنانية وأصابا موقعين إسرائيليين أحدهما في مستوطنة شتولا.

وطالب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين في المستوطنات ‫القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عزل منطقة بحدود أربعة كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية. وطالب بتوخي الحذر وعدم الدخول إلى هذه المنطقة.

وقال إنه "سيتم تفعيل التشويش الاستباقي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل عام من مناطق القتال لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة".

المصدر: RT