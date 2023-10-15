هنية يتلقى اتصالات هاتفية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عدة اتصالات هاتفية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة وكل فلسطين.

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وأشاد مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، خلال اتصال هاتفي مع هنية، بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته، معبرا عن تضامنه مع أهل غزة.

كما عبر رئيس حزب السعادة التركي، تمل كاراملا أوغلو، خلال اتصال آخر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة ووقوفه إلى جانبه، مُدينا جرائم إسرائيل وقتل الفلسطينيين وهدم منازلهم على رؤوس ساكنيها، كما أشاد بالصمود والثبات الفلسطيني.

من جانبه، عبر هنية عن تقديره لهذه الاتصالات، مؤكدا أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يشير إلى أنه لا يمكن كسر إرادته وصموده، "رغم ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر في حق المدنيين في قطاع غزة".

وأكد رئيس حركة حماس "أن ما حققته المقاومة في السابع من أكتوبر هو اختراق وتحول استراتيجي في معادلة الصراع مع هذا العدو، وأظهرت الجيش الذي قال أنه لا يقهر على حقيقته هاربا أمام المقاومة".

مشيرا إلى "ازدواجية المعايير لدى بعض القوى في المجتمع الدولي وتزييف الحقائق وتبرير الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والعجائز وهدم المنازل والمساجد والمشافي"، داعيا إلى "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام هذا الاحتلال الظالم الذي يجب أن ينتهي وأن يزول وإلى الأبد".

المصدر: RT