مراسلة RT: وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة

أفادت مراسلة RT في مصر اليوم الأحد، بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية وصول بلينكن إلى مصر، مشيرة إلى أنه سيعود غد الاثنين إلى إسرائيل، بعد جولة شملت 6 دول عربية لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية، منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري، قتلت خلاله وأسرت المئات.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، ارتفع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية إلى 2329 شخصا، بينما أصيب 9042 آخرون منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT