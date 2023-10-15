"القسام" تنشر فيديو يظهر استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالطائرات الانتحارية

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد فيديو لاستهدافها مواقع للجيش الإسرائيلي بالطائرات المسيرة الانتحارية.

وفي التعليق: "كتائب القسام تستهدف جنود العدو ومواقعه العسكرية بالطائرات الانتحارية خلال معركة "طوفان الأقصى"، نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو يوثق عمليات إطلاق الطائرات الانتحارية من أبراج وتحليقها في السماء.

ومع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2329 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفلا و400 امرأة، وإصابة أكثر من 9042 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة، إلى جانب 55 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1200 جريح.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

وأمر الجيش الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة في مناطق شمال ووسط القطاع، بالإخلاء الفوري لمرافقها من المرضى والمصابين.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت بدء المرحلة الثانية من الهجوم على قطاع غزة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر على القطاع.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT