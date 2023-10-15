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مراسلتنا: وفقا لآخر التقديرات 126 أسيرا إسرائيليا محتجزون لدى "حماس" في قطاع غزة

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مراسلتنا: وفقا لآخر التقديرات 126 أسيرا إسرائيليا محتجزون لدى
AP
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أفادت مراسلة RT بأن التقديرات الأخيرة لعدد الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، بلغ 126.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي "احتجاز حركة "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا مدنيا في قطاع غزة"، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وتتضارب المعلومات من الجانب الإسرائيلي حول عدد الرهائن لدى حركة "حماس" في ظل التكتم الرسمي.

وذكرت بعض المصادر الإسرائيلية في وقت سابق أن عدد الرهائن بلغ 150، ومن المحتمل أن الجيش الإسرائيلي لم يكشف عدد الرهائن الكامل كونه أعلن عن 120 مدنيا فقط بينما هناك رهائن عسكريون أيضا، والآن باتت التقديرات تشير إلى أن عددهم 126.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية الجمعة مقتل 13 أسيرا إسرائيليا بينهم أجانب جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وشماله خلال الـ24 ساعة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT

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