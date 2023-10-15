وزيرة خارجية فرنسا تعلن عدد قتلى والمختفين الفرنسيين منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن 19 فرنسيا قتلوا في إسرائيل وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.

وقالت كولونا: "توفي 19 من مواطنينا.. كما أنه ليس لدينا أخبار عن 13 شخصا آخرين، ومصيرهم لا يزال يقلقنا".

🔴 EN DIRECT | Prise de parole de la Ministre de l’Europe et des affaires étrangères @MinColonna à Tel-Aviv en #Israëlhttps://t.co/ZjKm6fWlWn — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 15, 2023

وقالت الوزيرة في تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى إسرائيل اليوم الأحد أنه من المحتمل أن يكون أسرى.

وأشارت كولونا إلى أن فرنسا "ستبذل قصارى جهدها لإعادة مواطنيها".

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن من واجب فرنسا والمجتمع الدولي برمته تجنب تفاقم الوضع في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

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وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، ونفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، شن خلالها غارات جوية على أهداف راح ضحيتها آلالاف المدنيين في القطاع.

المصدر: RT