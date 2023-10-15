كتائب القسام: صاروخ "متبّر" يستهدف مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450" فوق خانيونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها أطلقت صاروخ من طراز "متبّر" تجاه طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "هيرمز 450" في سماء خانيونس.

وبذلك تستمر الفصائل الفلسطينية في غزة بالكشف عن المزيد من تكتيكاتها العسكرية في مواجهة القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة بكل من فيه من مدنيين ومنشآت صحية وخدمية.

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وفي حادثة أخرى من هذا النوع أيضا، تستخدم فيها "القسام" منظومات للدفاع الجوي، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، أمس السبت، إصابة مروحية حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحو حركة "حماس" السبت 7 أكتوبر.

وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية أن كتائب القسام تمكنت في ذلك اليوم من استهداف مروحية إسرائيلية من طراز "يسعور" على متنها 50 جنديا، في الساعات الأولى من عملية السيطرة على مستوطنة بئيري في غلاف غزة.

إلى ذلك، تعلن المقاومة الفلسطينية في كل يوم منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، عن إطلاق الصواريخ تجاه مختلف المناطق الإسرائيلية ردا على استهداف سلاح الجو الإسرائيلي للمدنيين في القطاع المحاصر.

المصدر: RT