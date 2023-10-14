الجيش الإسرائيلي: إصابة طائرة حربية بصاروخ مضاد للدروع أطلقه مسلحون من حركة "حماس" السبت الماضي- صور

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة مروحية حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحو حركة "حماس" السبت الماضي.

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وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية أن كتائب القسام تمكنت يوم السبت الماضي من استهداف مروحية إسرائيلية من طراز "يسعور" على متنها 50 جنديا، في الساعات الأولى من عملية السيطرة على مستوطنة بئيري في غلاف غزة.

ووفقا للقناة، أصاب مقاتلو النخبة في كتائب القسام محرك الطائرة بالرصاص ما اضطر الطائرة للهبوط، ومن ثم تم استهدافها بالصواريخ المضادة للدروع.

ولا تزال إسرائيل تتكم على التفاصيل المتعلقة بمصير الجنود الذين كانوا على متن الطائرة.

האסון שנמנע של מסוק היסעור: בשבת השחורה הטיס מסוק יסעור עשרות צנחנים לקרב הקשה בבארי. מחבלי החמאס הצליחו לפגוע באר פי ג׳י במסוק. הטייסים הצליחו להנחית את היסעור ואת הצנחנים ומנעו אסון כבד. המסוק נשרף לחלוטין. הטייסים חולצו והמשיכו לטוס.גם כאן יהיו צלשים. כמו ברבים מהקרבות הקשים. pic.twitter.com/xU5qie4Oga — Or Heller אור הלר (@OrHeller) October 14, 2023

ومروحية "يسعور" هو الاسم الشائع لفئة من مروحيات النقل الثقيل التي تصنعها شركة "سيكورسكي" الأمريكية.

وتم تطويرها لمشاة البحرية الأمريكية، وتستخدمها القوات الأمريكية والألمانية والإسرائيلية والمكسيكية.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية