وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر: واشنطن تنقل قنابل جوية موجهة إلى إسرائيل

ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الجيش الأمريكي سينقل قنابل جوية موجهة إلى إسرائيل.

وأشارت الوكالة الإيرانية نقلا عن مصدر إن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ستزود الجيش الإسرائيلي بقنابل موجهة من أجل مهاجمة أهداف في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وأضافت الوكالة: "وفقا لمصادر في أجهزة المخابرات في المنطقة، تلقت القيادة المركزية الأمريكية أوامر بنقل قنابل موجهة من مستودعاتها في دول المنطقة لتجهيز الجيش الصهيوني (الإسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب ما زعمه محاور الوكالة الذي رفض الكشف عن اسمه.

كما أعرب محاور وكالة "فارس" عن أمله في أن تمنع قيادات الدول التي توجد فيها قواعد عسكرية أمريكية نقل مثل هذه الذخيرة إلى إسرائيل في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن الصحافي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، ذكر في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن القوات الإسرائيلية تخطط لـ"تسوية مدينة غزة والأراضي الواقعة شمالها بالأرض" في عملية تشارك فيها القوات الجوية باستخدام القنابل الأمريكية الموجهة.

المصدر: تاس