الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إلى منطقة القيادة المركزية "لتعزيز العمليات" في الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، وصول سرب من المقاتلات إلى منطقة القيادة بهدف "تعزيز العمليات" في الشرق الأوسط، تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي الكبير في غزة.

وجاء في بيان "سنتكوم" على منصة "إكس" أن "طائرات السرب المقاتلة الاستكشافية طراز F-15E Strike Eagle وصلت إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية لتعزيز التمركز الأمريكي وتعزيز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

The 494th Expeditionary Fighter Squadron F-15E Strike Eagle aircraft arrived in the U.S. Central Command area of responsibility to bolster the U.S. posture and enhance air operations throughout the Middle East. pic.twitter.com/csgw2kyQKI — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 13, 2023

ويأتي وصول هذه المقاتلات تزامنا مع تأكيد وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تقوم بإعداد قوة المشاة البحرية رقم 26 للانتشار المحتمل بالقرب من إسرائيل.

وصرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في الأيام الأخيرة أن البنتاغون سيكون قادرا على نقل قوات إضافية بسرعة إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال، على غرار حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وسفن إلى الشرق الأوسط، قوات ومعدات إضافية إذا لزم الأمر.

المصدر: RT