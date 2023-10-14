الولايات المتحدة تجهز قوة بحرية لنشرها قرب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تقوم بإعداد قوة المشاة البحرية رقم 26 للانتشار المحتمل بالقرب من إسرائيل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تعتزم نشر الوحدة المكونة من أكثر من أكثر من ألفي عنصر من مشاة البحرية القادرين على دعم عمليات الإجلاء واسعة النطاق وتقديم المساعدة الإنسانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوحدة موجودة حاليا على متن السفينة "USS Bataan".

وبحسب المصدر، فإن الفيلق لم يتلق حتى الآن أمرا بالانتشار بالقرب من إسرائيل.

وصرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في الأيام الأخيرة أن البنتاغون سيكون قادرا على نقل قوات إضافية بسرعة إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال، على غرار حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وسفن إلى الشرق الأوسط، قوات ومعدات إضافية إذا لزم الأمر.

المصدر: تاس