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طهران تبلغ الأمم المتحدة بشأن الاشتباك العسكري بين إيران وإسرائيل

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طهران تبلغ الأمم المتحدة بشأن الاشتباك العسكري بين إيران وإسرائيل
Globallookpress
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أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تدخل في اشتباك عسكري مع إسرائيل ما لم تشن هجوما عليها أو على مصالحها أو مواطنيها.

وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة بنيويورك لوكالة "رويترز": "القوات المسلحة الإيرانية لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا تغامر منظومة الفصل العنصري الإسرائيلي بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها". وأضافت بعثة إيران: "جبهة المقاومة تستطيع الدفاع عن نفسها".

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وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شبّه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي التصرفات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بسلوك النازيين، مشيرا إلى أنه في حال حاولت تل أبيب تعويض فشلها بمواصلة جرائمها فإن "أبعاد التطورات ستتسع".

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه من تصاعد الأزمة في قطاع غزة، ودعا لاستثمار الدور المؤثر لإيران في المنطقة للسيطرة على الأوضاع حيث تم الرد عليه بأن "فصائل المقاومة هي صاحبة القرار".

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أما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قال أمس السبت إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.

وأضاف عبداللهيان في إيجاز للصحفيين في بيروت بعد لقائه أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله إن "حزب الله أعد عدة سيناريوهات تصعيدية من شأنها إحداث زلزال في إسرائيل.. سيغير ذلك خارطة الأراضي المحتلة".

المصدر: رويترز + RT

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