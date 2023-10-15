انفجارات في تل أبيب ورشقات صاروخية تضرب مطار بن غوريون (فيديوهات)

دوت مساء اليوم الأحد انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".

وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون".

وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفيحوالي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، ذكرت كتائب "القسام" أنها جددت قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيية بتوقف الحركة في مطار "بن غوريون" ومحيطه وسماع صوت انفجار، مع تفعيل صافرات الإنذار.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سبق من اليوم رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتدوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، حيث أعلنت كتائب القسام قصفها ردا على استهداف المدنيين.

ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة ردا على استهداف المدنيين".

كما جددت "القسام" قصفها لمجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية أخرى.

وأعلنت المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء: بلاغات عن إصابات وسقوط أشخاص في قصف على عسقلان الآن.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقد أصاب أحد صواريخ المقاومة مبنى في مدينة عسقلان بشكل مباشر.

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2450 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT