"كتائب القسام" تقصف مدينة عسقلان برشقات صاروخية مكثفة ردا على استهداف المدنيين (صور)

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتدوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، حيث أعلنت كتائب القسام قصفها ردا على استهداف المدنيين.

ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة ردا على استهداف المدنيين".

كما جددت "القسام" قصفها لمجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية أخرى.

وأعلنت المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء: بلاغات عن إصابات وسقوط أشخاص في قصف على عسقلان الآن.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقج أصاب أحد صواريخ المقاومة مبنى في مدينة عسقلان بشكل مباشر.

وتظهر صور نشرها الإعلام الإسرائيلي، الدمار الذي تعرضت له مدينة عسقلان إثر الرشقة الصاروخية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 2450 قتيل وقرابة 10 آلاف مصاب، وما لا يقل عن 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT