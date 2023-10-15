قائد القوات الجوية الإسرائيلية عن غزو غزة بريا: نجهز الساحة للمناورة بأكبر فعالية وسنفعل ما هو ضروري

علق قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال تومر بار اليوم الأحد على إمكانية إجراء مناورة برية في غزة.

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وقال تومر بار في هذا الصدد: "نحن نجهز الساحة للمناورة بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وسنفعل ما هو ضروري حتى إذا ما تقررت المناورة نقوم بذلك".

وأضاف بار: "السماح بأفضل دخول أرضي يمنح المقاتلين الحرية العملياتية للتصرف".

واستطرد: "نحن نركز حاليا على القتال في الساحة الجنوبية، ولكننا على استعداد قوي وعلى درجة عالية من الاستعداد لأي تطور قد يحدث في الشمال أيضا".

ويواجه قطاع غزة ظروفاً إنسانية صعبة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، ملقية بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، ومخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

ومساء يوم السبت، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

المصدر: RT